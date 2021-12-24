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Третья доза вакцин оказалась эффективной против омикрон-варианта коронавируса

Ученые Университета штата Огайо выявили эффективность бустерных РНК-вакцин против омикрона

Фото: Sumaya Hisham / Reuters

Ученые Университета штата Огайо (США) выяснили, что бустерные дозы вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech способны обеспечить защиту против омикрон-варианта коронавируса, который снижает эффективность двух первых доз. Предварительные результаты исследования представлены в статье, опубликованной в архиве препринтов bioRxiv.

Специалисты выявили, что вариант коронавируса B.1.1.529 способен значительно уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых после двух доз вакцины, по сравнению с предыдущими штаммами SARS-CoV-2. Для этого они взяли образцы сыворотки крови от 48 медицинских работников через 3-4 недели после второй дозы Moderna или Pfizer и оценили эффективность антител против альфа-, бета-, дельта- и омикрон-вариантов коронавируса.

Оказалось, что омикрон-вариант демонстрирует сопротивление к нейтрализующим антителам, которое в 22,9 раза выше сопротивления исходного штамма D614G. При этом сопротивляемость альфа-, бета- и дельта-вариантов всего в 1,2, 4,4 и два раза выше, соответственно. Кроме того, ученые оценили действие бустерных РНК-вакцин через 1-11 недель, которые значительно увеличивали нейтрализующие активность антител против омикрон-варианта.

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Александр Еникеев
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