Описано создание сверхтонких носимых гаджетов

Международная группа ученых рассказала о способе, который открывает возможность создания сверхтонкой носимой электроники. Научная работа была опубликована в журнале Nature Electronics.

По словам ученых Имперского колледжа Лондона и Туринского политехнического университета, основная проблема выпуска умной кожи и прочих гаджетов для контроля за здоровьем заключается в том, что материалы для их создания очень громоздкие. В своем исследовании авторы описали возможность печати электроники из очень тонких двухмерных материалов.

Специалисты рассказали о силиконовых чипах, которые выступают «мозгом» любого девайса. Существует возможность их печати на сверхтонкой пленке толщиной в один атом. По словам авторов исследования, новый способ позволит выпускать такие устройства в виде специальных чернил, из которых уже будет создаваться наносимый на кожу пациента медицинский гаджет.

«Это открывает возможности для новых типов устройств, которые могут быть интегрированы в гибкие материалы, такие как одежда, бумага или даже ткани, в человеческое тело», — говорится в научной работе. Создание подобных умных девайсов будет подобно революции в медицине: по словам ученых, сверхтонкие устройства могут заменить различные инвазивные методы лечения. В качестве примера приводится имплантация мозговых электродов для мониторинга дегенеративных состояний, влияющих на нервную систему.

Ранее ирландские медики отметили пользу созданной на 3D-принтере плазмы для пациентов с тяжелыми повреждениями. Специалисты сообщили, что репликация важнейшего компонента крови способствует эффективному заживлению ран.