Власти проверят ковид-госпиталь в Астрахани после пожара

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) займется проверкой ковид-госпиталя в Астрахани, где при пожаре погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, для расследования причин возгорания в отделении реанимации Областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков», — говорится в сообщении.

Кроме того, на место происшествия были направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники ведомства с мобильной лабораторией.

О пожаре в в областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани, где лечат пациентов с COVID-19, стало известно утром в пятницу, 24 декабря. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Позднее появилось видео видео палаты, которая полностью выгорела в результате возгорания.