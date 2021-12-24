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Власти проверят ковид-госпиталь в Астрахани после пожара

Росздравнадзор проверит ковид-госпиталь в Астрахани, где при пожаре погибли два человека

Фото: Globallookpress.com

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) займется проверкой ковид-госпиталя в Астрахани, где при пожаре погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, для расследования причин возгорания в отделении реанимации Областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков», — говорится в сообщении.

Кроме того, на место происшествия были направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники ведомства с мобильной лабораторией.

О пожаре в в областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани, где лечат пациентов с COVID-19, стало известно утром в пятницу, 24 декабря. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Позднее появилось видео видео палаты, которая полностью выгорела в результате возгорания.

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Никита Абрамов
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