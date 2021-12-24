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Появилось видео из полностью сгоревшей палаты ковид-госпиталя в Астрахани

Появилось видео палаты реанимации, которая полностью выгорела при пожаре в Астрахани

В сети появилось видео палаты, которая полностью сгорела в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани, где лечат пациентов с COVID-19. Кадры публикует ТАСС в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что все помещение сгорело: его стены черные, часть медицинских принадлежностей разбросана по полу.

По данным агентства, пожар произошел в реанимационной палате для двух человек с выходом на улицу.

О пожаре в российской больнице стало известно утром в пятницу, 24 декабря. Погибли две женщины в возрасте 42 и 70 лет. Источник РИА Новости сообщил, что из клиники эвакуировали 46 человек. По данным МЧС, эвакуировали 16 россиян — их перевели в другое отделение.

Анастасия Шейкина
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