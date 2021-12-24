Российская журналистка прошла на конференцию Путина с неправильными ПЦР-тестами

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева, представляющая издание «Область 45», рассказала, что прошла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. В Instagram она уточнила, что находилась на мероприятии с температурой, передает «Газета.Ru».

«Первое, от чего мне дико смешно, — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», — сообщила журналистка. Девушка также заявила, что пьет препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ и гриппа).

Позднее она удалила это сообщение и добавила, что в день конференции ее температура поднялась из-за волнения, а затем пришла в норму.

Ранее стало известно, что участвующих в ежегодной пресс-конференции президента журналистов обрабатывали частицами серебра. На пресс-конференции были предусмотрены и другие меры безопасности: стулья расставили на расстоянии полутора метров друг от друга, в помещениях установили санитайзеры.

Большая ежегодная пресс-конференция президента прошла 23 декабря в очном формате. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.