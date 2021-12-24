В мэрии Москвы раскрыли планы насчет ограничений из-за COVID

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова раскрыла планы насчет ограничений в столице из-за COVID-19. Она рассказала в интервью РИА Новости, что вводить новые ограничения не планируется.

По ее словам, сейчас нет никакой необходимости в нерабочих днях.

«Уже примерно понятно, что "дельта"-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — сказала она.

Ранее президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен составить 80 процентов. По словам главы государства, сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 59,4 процента.