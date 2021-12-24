В Москве резко выросла минимальная ставка по ипотеке

К декабрю 2021-го минимальная ставка по ипотеке на вторичное жилье в Московском регионе резко выросла, составив 7,2 процента, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру». Для сравнения — еще в октябре минимальная ставка была на уровне 3,55 процента.

По данным риелторов, максимальная ставка по ипотеке на «вторичку» в Москве и области в ноябре 2021-го достигла 10,8 процента. В октябре этот показатель составлял 13 процентов.

В целом в ноябре доля ипотечных сделок на рынке вторичной недвижимости составила 43 процента. Из них 61 процент — сделки в Москве, 39 процентов — в Московской области. Средняя сумма кредита в Москве выросла до 7,2 миллиона рублей, в области — до 5 миллионов рублей.

Минимальная сумма кредита, взятая на покупку жилья в ноябре 2021-го — 500 тысяч рублей, максимальная — 22,5 миллиона рублей. Лидерами по выдаче ипотечных кредитов остаются Сбербанк и ВТБ, отмечают в «МИЭЛЬ».

Ранее сообщалось, что осенью 2021-го средний срок ипотеки в России увеличился на 4,1 месяца, до рекордных 250,9 месяца. Средняя ставка по жилищным кредитам в стране в октябре снизилась на 0,03 процентного пункта, до 7,7 процента, подсчитали аналитики ЦБ.