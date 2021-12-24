В Европейском союзе задумались отгородиться стеной от Украины

Польша задумалась о том, чтобы продолжить строящиеся на польско-белорусских рубежах заграждения на границу с Украиной. Таким образом Варшава намерена отгородить Европейский союз от мигрантов, прибывающих с восточного направления, пояснил вице-премьер Польши по обороне Ярослав Качиньский. Слова политика передает РИА Новости из интервью Gazeta Polska Codziennie.

«Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной», — заявил Качиньский. Вице-премьер объяснил планы Польши возможным затяжным характером миграционного кризиса. «Возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии», — отметил политик.

О реакции киевских властей на заявления Качиньского пока ничего неизвестно. Ранее Украина проводила спецоперацию, целью которых было продемонстрировать способность Киева защитить украинско-белорусскую границу от проникновения нелегальных мигрантов.

Миграционный кризис в регионе начался после того, как организованная колонна мигрантов из стран Ближнего Востока подошла к границе Польши со стороны Белоруссии в начале ноября 2021 года. Количество нелегалов, желающих получить убежище в Европейском союзе, постоянно увеличивалось. Несколько раз люди даже попытались силой прорваться на территорию ЕС, но польские пограничники сдержали натиск. В результате пострадали несколько человек и с той, и с другой стороны. Варшава обвиняет в намеренной эскалации кризиса белорусское руководство во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Минск отрицает обвинения и в ответ указывает на жестокое обращение польских солдат с мигрантами. Недавно сбежавший в Белоруссию солдат армии Польши Эмиль Чечко рассказал о расстрелах на польской территории.