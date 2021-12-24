Власти назвали влияющие на рост доходов россиян факторы

На рост доходов населения влияют четыре группы факторов, заявил в интервью Forbes первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Первая — это динамика реальной заработной платы, в этой сфере власти видят «проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками», отметил он.

В качестве второго фактора он назвал теневые зарплаты. Проблема сконцентрирована в основном в секторе малого и среднего бизнеса (МСП), где занято более 20 миллионов человек, подчеркнул Белоусов. «В первую волну ковида, когда мы занимались сохранением рабочих мест, мы подробно изучали этот сектор и обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых. Все сотрудники оформлялись через гражданско-правовые договоры с ИП», — сказал он.

Третий инструмент — постепенное повышение МРОТ, а четвертый — «социальное казначейство», переход от категорийной к адресной социальной поддержке. Белоусов также отметил, что индивидуальный предприниматель сталкивается с горой отчетности, которая появляется, если он нанимает хотя бы одного работника. «Мы вместе с ФНС и Минтруда пытаемся сделать так, чтобы ИП с небольшим числом работников, до пяти человек, освободить от этой отчетности», — сказал он.