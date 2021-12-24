Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии понадеялись на мирный диалог между Россией и Украиной

Президент Молдавии Санду надеется на мирное разрешение напряженности между РФ и Украиной
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на мирный диалог для разрешения напряженности между Россией и Украиной. Об этом она заявила в эфире телеканала RTR Moldova, передает РИА Новости.

«Надеюсь, что все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения. Единственное разумное решение — это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир», — подчеркнула глава государства.

Санду добавила, что Молдавия очень обеспокоена сложившейся ситуацией между Россией и Украиной. Она заключила, что нейтралитет республики прописан в конституции и будет полным, когда на ее территории «не будет никаких иностранных войск».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ создает неприемлемые угрозы безопасности России и провоцирует серьезные военные риски. По словам дипломата, высокий градус конфронтации, вызванный действиями Вашингтона, может стать причиной масштабного конфликта в Европе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России заявили об ожидании начала «холодной цифровой войны» с Google
На Украине заявили о нежелании сдаваться России и Евросоюзу
Назван долго сохраняющийся симптом омикрон-штамма коронавируса
В Молдавии понадеялись на мирный диалог между Россией и Украиной
Раскрыты подробности о падении подростка-лунатика из окна в Москве
Под Новый год выйдет голливудская версия «Иронии судьбы» с Ипполитом-китайцем
Упряжка Санта-Клауса пролетела над Москвой
У ученицы Плющенко отобрали второе место на чемпионате России
На Украине рассказали о подлости и цинизме США ради поставок газа
Экономист раскрыл подробности об увеличении пенсий
Тягу к сладкому и соленому назвали симптомом серьезных болезней
Британия заявила о национальной катастрофе из-за России
В Германии заявили о приближении к расколу из-за «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter