В Молдавии понадеялись на мирный диалог между Россией и Украиной

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на мирный диалог для разрешения напряженности между Россией и Украиной. Об этом она заявила в эфире телеканала RTR Moldova, передает РИА Новости.

«Надеюсь, что все участники, вовлеченные в эту дискуссию, смогут найти мирные решения. Единственное разумное решение — это диалог, мирное разрешение ситуации. Мы надеемся на мир», — подчеркнула глава государства.

Санду добавила, что Молдавия очень обеспокоена сложившейся ситуацией между Россией и Украиной. Она заключила, что нейтралитет республики прописан в конституции и будет полным, когда на ее территории «не будет никаких иностранных войск».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ создает неприемлемые угрозы безопасности России и провоцирует серьезные военные риски. По словам дипломата, высокий градус конфронтации, вызванный действиями Вашингтона, может стать причиной масштабного конфликта в Европе.

