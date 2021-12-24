Россиянам рассказали о формате обучения школьников после праздников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что после новогодних праздников российские школьники будут учиться в очном формате. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией», — отметил глава ведомства.

Министр добавил, что в настоящее время нет смысла использовать дистанционный формат или продлевать каникулы.

Кравцов также подчеркнул, что каждый регион самостоятельно принимает решение об уходе школ на ранние каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Кравцов высказался о возможности организации вакцинации детей от COVID-19 на базе школ. По его словам, вакцинация детей от коронавируса — компетенция врачей и родителей.