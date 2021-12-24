В Минпросвещения высказались о вакцинации детей от COVID-19 в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов высказался о возможности организации вакцинации детей от COVID-19 на базе школ. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, вакцинация детей от коронавируса — компетенция врачей и родителей.

«Сейчас идет третья фаза (испытаний препарата), мы работаем в контакте с коллегами из министерства здравоохранения. В целом российская вакцина, на мой взгляд, работает и дает хороший результат. Что касается прививок детей — это полностью компетенция врачей, министерства здравоохранения, родителей и самого ребенка, если он совершеннолетний», — сказал министр.

20 декабря Минздрав России внес вакцинацию от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Отмечается, что она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.