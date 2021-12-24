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В Башкирии снимут мультфильм «Северные амуры»

Башкирская студия «Муха» снимет полнометражный анимационный фильм «Северные амуры»

Кадр: @khabirovradii

Студия «Муха» в Республике Башкортостан снимет полнометражный анимационный фильм «Северные амуры», бюджет которого составит 47 миллионов рублей. Об этом пишет «РБК Уфа».

Анимационная лента рассказывает об исторических событиях, в которых принимали участие башкирские воины. Первый эпизод мультфильма воспроизводит сюжет исторического анекдота, в котором российский император посылает к башкирам гонца с призывом на войну, однако тот никого не находит, поскольку все башкиры отправились на борьбу с саранчой.

Ранее сообщалось, что власти Республики Башкортостан в 2022 году разработают систему грантов для поддержки региональной киноиндустрии. На поддержку республиканского кино власти выделят 50 миллионов рублей.

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