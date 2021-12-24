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Героиня «Секса в большом городе» появилась в сериале в пижаме украинского бренда

Актриса Кристин Дэвис появилась в новом эпизоде «Секса в большом городе» в пижаме Sleeper

Фото: @andjustlikethatcostumes

Популярная актриса Кристин Дэвис, известная по роли Шарлотты Йорк в сериале «Секс в большом городе», появилась в новом эпизоде сериала в ночной одежде украинского бренда. Пост появился на официальной странице шоу в Instagram.

Знаменитость снялась в клетчатой пижаме марки Sleeper из вискозы розового цвета. Известно, что костюм состоит из рубашки с длинным рукавом и брюк, которые украшены белыми перьями. Стоимость комплекта, который представлен в ассортименте компании в семи цветах, составляет 203 доллара (14,8 тысячи рублей) с учетом скидки.

Украинский бренд Sleeper основали дизайнеры Екатерина Зубарева и Ася Вареце. Продукция марки стала популярна не только среди местных покупателей, но и за рубежом, в частности, в США. Одежду Sleeper неоднократно использовали на съемках таких изданий, как New York Times и Vogue.

Ранее в июле дешевое платье главной героини нового «Секса в большом городе» возмутило фанатов. Папарацци запечатлели знаменитость в бежевом с мелким узорчатым принтом масс-маркетового бренда Forever 21. Поклонники сериала обратили внимание на бюджетное платье Паркер. Они были озадачены тем, что героиня Кэрри Брэдшоу, известная своей любовью к высокой моде и одежде люксовых брендов, появится на кадрах новых эпизодов в подобном наряде.

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Майя Пономаренко
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