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Блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек

Девушка посоветовала увлажнить участок кожи и нанести на него кондиционер перед бритьем

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Жительница Лондона раскрыла технику правильного бритья и вызвала негодование среди подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Бодипозитивная блогерша Милли Маклэй (Millie Mclay) разместила ролик, на котором объяснила последовательность действий для безопасного и эффективного удаления нежелательных волосков в области подмышек. Сначала девушка посоветовала увлажнить необходимый участок кожи кремом, а затем нанесла на свою густую растительность средство для бритья, которое, по ее словам, может заменить кондиционер для волос.

Далее Маклэй достала новый бритвенный станок и посоветовала провести им несколько раз по росту волос и из стороны в сторону против роста волос, повторяя круговые движения. В конце ролика блогерша призвала увлажнить кожу кремом для чувствительной кожи и завершить процедуру нанесением масла.

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Публикация стала вирусной и набрала 9,7 миллиона просмотров и 693 тысячи лайков. Техника девушки вызвала беспокойство у многих зрителей, о чем они принялись писать в комментариях. «Это щетка для волос или бритва? Господи, мне страшно наблюдать за тем, как ты это сделаешь», «Это слишком агрессивный метод. Так можно пораниться», «Я делаю так, когда брею ноги, но не решилась бы брить резкими движениями подмышки», «У меня началась паника», — высказывались они.

В ноябре женщина отказалась от бритья волос на теле и объяснила причину своего решения. Преподавательница йоги Наташа Коллинз-Дэниел (Natasha Collins-Daniel) призналась, что удаляла нежелательные волосы с 13 лет. По ее словам, она никогда не задумывалась о необходимости депиляции, поскольку все окружающие ее женщины делали эту процедуру. Коллинз-Дэниел объяснила, что отрастающие и вросшие волоски часто приносили ей дискомфорт, из-за чего в 2017 году она перестала бриться.

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Айсель Эюбова
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