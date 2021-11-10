Женщины отказались от бритья и объяснили причину своего решения

Женщины отказались от бритья волос на теле и объяснили причину своего решения. Соответствующий материал публикует The Sun.

37-летняя преподавательница йоги Наташа Коллинз-Дэниел (Natasha Collins-Daniel) призналась, что удаляла нежелательные волосы с 13 лет. По ее словам, она никогда не задумывалась о необходимости депиляции, поскольку все окружающие ее женщины делали эту процедуру. Коллинз-Дэниел объяснила, что отрастающие и вросшие волоски часто приносили ей дискомфорт, из-за чего в 2017 году она решила перестать бриться.

«Однажды утром я пошла в душ и осознала, что удаление волос на теле — пустая трата времени. Поэтому я выбросила бритву в мусорное ведро. Я живу в Бристоле, и на улице никто ни разу не сделал мне замечание по поводу моего внешнего вида. Мой парень также находит волосы женственными и сексуальными. Теперь я только подстригаю линию бикини. Я чувствую себя раскрепощенной и уверенной в себе!» — поделилась героиня материала.

40-летняя фотограф Ванесса Фэирфакс-Вудс (Vanessa Fairfax-Woods), в свою очередь, рассказала, как в 10 лет услышала на детской площадке разговор одноклассников о бритье. С тех пор на протяжении 25 лет женщина стала регулярно удалять волосы с тела. Однако в 2018 году она записалась на курсы фотографии и начала изучать работы художников, которые снимали обнаженных женщин с обильной растительностью на теле.

«Их природные волосы были великолепны, и это изменило мои представление об идеалах красоты, которых придерживаются женщины. Я задалась вопросом, почему подвергаюсь такому давлению, и во время первого режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, отказалась от бритья. Сначала, когда я выходила на улицу, было немного неловко, поскольку люди смотрели на мои волосы. Сейчас я привыкла к их взглядам и считаю этот опыт захватывающим», — подчеркнула Фэирфакс-Вудс.

Ранее в ноябре блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы. Пользовательница сети Фейт Доритт (Faith Dorritt) регулярно делится видео, на которых демонстрирует волосы длиной до поясницы. По ее словам, для достижения такого результата необходимо как можно реже стричь волосы.