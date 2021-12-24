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США и ЕС уличили в использовании ситуации с развалом СССР

Завкафедрой института РАНХиГС Ветренко: США и ЕС выгодно используют распад СССР в 1991-м

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

США и Евросоюз (ЕС) уличили в использовании ситуации с развалом СССР. Такое мнение выразила «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

«США и Евросоюз очень выгодно используют ситуацию, связанную с распадом Советского Союза в 1991 году. Когда в их интересах считать Россию правопреемницей СССР, они апеллируют к договорам, которые были заключены в период существования этого государства. Как только им что-то невыгодно, как соглашения со странами Варшавского договора, они говорят, что те были заключены с государством, которого уже не существует, поэтому все отменяются», — сказала Ветренко.

По ее словам,, все пять волн расширения оказались тяжелыми для России, сейчас страна находится в непростой ситуации. При этом Ветренко назвала правильной просьбу президента России Владимира Путина не распространять НАТО на восток. «Это честный диалог с открытым забралом. Но мы не знаем, что они нам ответят. Мяч на их стороне, и мы ждем, каким будет ответ. После того, как это произойдет, многое прояснится», — заключила завкафедрой.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не рекомендовали использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Марина Совина
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