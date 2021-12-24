Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США допустили приближение НАТО к границам России

Администрация США: потенциальные действия России приблизят, а не отдалят НАТО от ее границ

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Представитель администрации США заявил, что потенциальные действия России на Украине приблизят военных НАТО к ее границам, а не удалят от них. Его слова передает РИА Новости.

«Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономике и приведет именно к тому, чего она не хочет — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина», — подчеркнул чиновник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти России сделать западным странам подарок и обеспечить им мирное Рождество, отведя войска от границ с Украиной. «У России есть возможность сделать так, чтобы Рождество для всех нас было мирным и спокойным... Очевидно, что Россия является агрессором, а не Украина», — убежден он.

17 декабря сообщалось, что Североатлантический альянс готов к конструктивным переговорам с Россией в ближайшем будущем. Представитель НАТО напомнил, что Москву пригласили на заседание Совета Россия — НАТО, который состоится в скором времени. Он также указал, что все страны-члены организации ознакомились с представленными российской стороной предложениями по гарантиям безопасности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал повысить пенсии выше фактического уровня инфляции
Подсчитана необходимая для индексации пенсий в России сумма
Таинственный даритель денег озадачил жителей улицы
В США допустили приближение НАТО к границам России
Bloomberg сообщил о наращивании российских войск на границе с Украиной
В России стали чаще выдавать ипотеку онлайн
В России обеспокоились из-за вхождения войск НАТО в границы бывшего СССР
Таролог рассказала о самых популярных запросах клиентов
Россиянам рассказали о формате обучения школьников после праздников
Россиян предупредили о росте цен на хлеб и масло
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2022 году
Генеральный продюсер ТНТ ушел с должности
В Совфеде оценили наличие средств в бюджете для индексации пенсий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter