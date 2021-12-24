В США допустили приближение НАТО к границам России

Представитель администрации США заявил, что потенциальные действия России на Украине приблизят военных НАТО к ее границам, а не удалят от них. Его слова передает РИА Новости.

«Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономике и приведет именно к тому, чего она не хочет — больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина», — подчеркнул чиновник.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти России сделать западным странам подарок и обеспечить им мирное Рождество, отведя войска от границ с Украиной. «У России есть возможность сделать так, чтобы Рождество для всех нас было мирным и спокойным... Очевидно, что Россия является агрессором, а не Украина», — убежден он.

17 декабря сообщалось, что Североатлантический альянс готов к конструктивным переговорам с Россией в ближайшем будущем. Представитель НАТО напомнил, что Москву пригласили на заседание Совета Россия — НАТО, который состоится в скором времени. Он также указал, что все страны-члены организации ознакомились с представленными российской стороной предложениями по гарантиям безопасности.