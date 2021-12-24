Slava Marlow демонстративно выбросил в окно награду от «Муз-ТВ»

Музыкант и бывший саунд-продюсер Моргенштерна Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) выбросил из окна награду «Звезда Муз-ТВ». Артист показал это в сторис в своем Instagram-аккаунте.

В опубликованном видео рэпер демонстративно достал из фирменного пакета телеканала полученную им на церемонии вручения статуэтку и бросил ее в окно. Свой поступок он никак не прокомментировал, однако задал риторический вопрос: «Зачем прорыву года награда "Звезда "Муз-ТВ"?"» — спросил музыкант.

Известно, что ранее Готлиб получил награду в номинации «Прорыв года» от соцсети «ВКонтакте». Такую же он планировал завоевать на премии «Муз-ТВ», но тогда она досталась коллективу Dabro.

В декабре этого года Артем Готлиб показал окровавленную голову во время пересадки волос. 22-летний музыкант заснял на камеру и опубликовал фотографии, на которых показал несколько этапов данной процедуры.