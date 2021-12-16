Слава Марлоу показал окровавленную голову во время пересадки волос

Российский продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, заснял на камеру процесс пересадки волос. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

22-летний музыкант опубликовал фотографии, на которых показал несколько этапов упомянутой процедуры. Знаменитость сделал селфи во время операции, на котором запечатлено его лицо и рука врача, держащего в руках специальный инструмент — панч. Кроме того, на размещенных кадрах видна окровавленная голова исполнителя.

«Делаю с собой, что хочу. Слышь, увидимся через год», — подписал он пост, который набрал почти 95 тысяч лайков за час. Фанаты предположили, что таким образом парень обратился к блогерше Карине Карамбейби, с которой его связывали романтические отношения.

«Слава, что ты сделал», «Обалдеть, это пересадка волос?», «Поздравляю с операцией!», «Слава будет с волосами, вау», «Что это за треш?», «Слава сделал пересадку волос, так как лысеть начал», «Красивые луковицы», «Агрессивно ждем Славу с волосами в новом году», «Он себе вставил в голову чип с битами», «Красава», «Жесть он хайпует», — высказывались поклонники.

Под псевдонимом Slava Marlow Готлиб успел выпустить две студийные пластинки, два мини-альбома и 16 синглов. Slava Marlow приобрел широкую популярность в 2019 году после начала сотрудничества с уфимским рэпером Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен как сольный артист.

Ранее сообщалось, что саунд-продюсер из Новосибирска вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов мира. В статье, опубликованной в GQ, Славу Марлоу назвали wunderkind from Siberia («вундеркинд из Сибири»). Журналисты отметили, что хип-хоп-артист смог придать современному рэпу абсолютно новое звучание.