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Бывший саунд-продюсер Моргенштерна попал в американский музыкальный топ

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Артём Готлиб
Артём Готлиб
Фото: @slavamarlow
Битмейкер и рэпер Slava Marlow вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов мира

Российский битмейкер и рэпер Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) попал в американский музыкальный топ. О публикации в грядущем «первом мировом выпуске» журнал GQ рассказал в соответствующем посте в Instagram.

21-летний саунд-продюсер из Новосибирска вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов мира. В статье исполнителя назвали wunderkind from Siberia («вундеркинд из Сибири» в переводе). Журналисты отметили, что хип-хоп-артист смог придать современному рэпу абсолютно новое звучание.

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Всего в списке GQ представлен 21 музыкант из разных жанров. Кроме бывшего продюсера Моргенштерна, в выпуске появятся исполнители из Италии, Германии, Индии, Мексики и других стран.

В июле этого года стало известно, что Slava Marlow попал в рейтинг десяти самых прослушиваемых треков в России музыкального стриминг-сервиса Spotify. Слушатели оценили его композицию «Снова я напиваюсь», которую на момент написания заметки прослушали около 30 миллионов раз.

Под псевдонимом Slava Marlow Готлиб успел выпустить две студийные пластинки, два мини-альбома и 16 синглов. Slava Marlow приобрел широкую популярность в 2019 году после начала сотрудничества с уфимским рэпером Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен как сольный артист.

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