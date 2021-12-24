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В Белоруссии испытали новый автомат для спецназа

Госкомвоенпром Белоруссии сообщил об испытаниях автомата SMAR-100BPM

Кадр: Госкомвоенпром РБ / YouTube

В Белоруссии завершились испытания нового оружия. На базе 5-й отдельной бригады специального назначения испытали новый автомат SMAR-100BPM и винтовку SCR-1200M. Об этом сообщает Государственный военно-промышленный-комитет Белоруссии.

Автомат SMAR-100BPM основан на конструкции автомата VSK-100, который приняли на вооружение. Новое оружие построили по схеме «булл-пап» с расположением спускового крючка перед ударным механизмом и магазином. SMAR-100BPM впервые продемонстрировали на выставке MILEX-2019.

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Масса разработки научно-технического кластера «Устье» составляет 4,3 килограмма. Прицельная дальность стрельбы достигает 500 метров. В Госкомвоенпроме отметили, что в модернизированном автомате конструкторы улучшили центровку и вдвое сократили время замены магазина. Автомат получил увеличенную накладку, которая позволяет устанавливать новые прицельные приспособления.

Также на исследовательских испытаниях оценили возможности винтовки SCR-1200M. Глубокая модернизация снайперской винтовки Драгунова получила телескопический приклад и планку Пикатинни для установки прицельных приспособлений.

В ноябре в Минобороны России сообщили, что российские морские пехотинцы получат новые автоматы. Подразделения Тихоокеанского и Черноморского флотов получат АК-12.

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Даниил Иринин
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