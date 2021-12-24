Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в российских регионах

За последнюю неделю в 17 российских регионах ситуация с заболеваемостью COVID-19 стала лучше, а в двух — ухудшилась. Так пандемию коронавируса в пятницу, 24 декабря, оценила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

В Москве, Владимирской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Ярославской областях, Башкортостане, Удмуртии, Татарстане и в Ямало-Ненецком автономном округе ситуация с заболеваемостью коронавирусом стала лучше. Ухудшение ситуации наблюдается в Кемеровской области и Ингушетии, сообщила вице-премьер.

Голикова отметила, что пока России удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, однако важно сохранить этот баланс, соблюдая ограничительные меры на новогодних каникулах.

Ранее вице-премьер заявила, что за прошедшую неделю уровень коллективного иммунитета в России вырос более чем на 2 процента, составив 60,4 процента.