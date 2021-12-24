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Российского таможенника осудят за взятку в 20 миллионов рублей

В Петербурге экс-глава отдела таможни пойдет под суд за взятку в 20 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге экс-начальник отдела таможенного контроля Олег Гусев пойдет под суд за получение взятки на сумму в 20 миллионов рублей через посредников. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным следствия, обвиняемый проводил таможенную проверку в отношении компании «Таллер». Обнаружив нарушения, он предложил генеральному директору уклониться от административной ответственности за деньги. Гусев вступил в сговор с заместителем начальника Северо-Западного таможенного управления Максимом Мамчуром, который обладал полномочиями ведомственного контроля. Вместе с ним они определили сумму взятки и способ ее получения. После передачи денег таможенники прекратили проверку организации.

Впоследствии генеральный директор компании и посредники, через которых передавали деньги, обратились в правоохранительные органы. Они активно помогали раскрытию преступления, благодаря чему были освобождены от уголовной ответственности.

Во время следствия сообщнику обвиняемого Гусева Мамчуру удалось скрыться. Сейчас он объявлен в розыск.

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Елизавета Новикова
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