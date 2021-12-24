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Родители студентки-вундеркинда написали открытое письмо о нарушениях закона МГУ

Родители 9-летней Алисы Тепляковой рассказали о нарушениях закона на психфаке МГУ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Родители студентки-вундеркинда девятилетней Алисы Тепляковой написали открытое письмо, в котором заявили о нарушениях закона в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ). Соответствующее обращение опубликовано на странице семьи Тепляковых в ЖЖ.

В нем говорится, что со стороны факультета психологии вуза в отношении ребенка была «беспрецедентная травля».

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По словам Евгения и Наталии Тепляковых, на отправленное в сентябре обращение о предоставлении пропуска отцу девочки на территорию учебного заведения до сих пор не отреагировали. Нет «ответа по существу» также на заявление о переводе Алисы на индивидуальный план обучения. Кроме того, рассказывают родители, просьба организовать дистанционное обучение для Алисы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки осталась без ответа.

«Факультет много раз публиковал персональные данные ребенка и ложную информацию о нем и его семье в СМИ, не получив согласия законных представителей» — утверждается в обращении.

В качестве примера семья Тепляковых привела озвученную деканом факультета психологии информацию о приказе по переводу Алисы на индивидуальный учебный план, а также заявленная одним из преподавателей «недостоверная информация» о ее посещаемости промежуточных аттестаций.

Претензии родители также предъявили к прошедшим экзаменам на первой сессии Алисы.

«Просим контролирующие органы, включая Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, а также уполномоченных по правам ребенка Москвы и России и правоохранительные органы вмешаться в данную ситуацию, дать правовую оценку действиям сотрудников факультета психологии МГУ, привлечь к установленной законом ответственности должностных лиц и защитить права несовершеннолетнего», — написали Тепляковы.

21 декабря стало известно, что Евгений Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии прямо на глазах у дочери. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, мужчина начал кричать и оскорблять сотрудников, когда Алиса во время экзамена спускалась с тьютором в туалет.

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Евгения Куликова
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