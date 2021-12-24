Генеральный продюсер ТНТ ушел с должности

Генеральный продюсер телеканала ТНТ Александр Дулерайн в четверг, 23 декабря, ушел со своей должности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече Дулерайна и гендиректора канала Романа Петренко с продакшнами.

По данным издания, пост генерального продюсера ТНТ с нового года займет заместитель Дулерайна Аркадий Водахов. Собеседники газеты в медиакомпаниях рассказали, что новым местом работы Дулерайна может стать компания, которую создают «Национальная медиа группа» и основатель Comedy Club Артур Джанибекян. Источник издания на ТНТ сообщил, что Александр Дулерайн хочет сделать паузу в работе.

Кроме того, гендиректор ТНТ Роман Петренко, у которого, по словам источников, контракт должен был истечь к декабрю, тоже рассматривает уход с канала.

Александр Дулерайн пришел на ТНТ в 2002 году и сначала был заместителем генерального директора Романа Петренко. В 2009 стал генеральным продюсером канала, в 2017 году покинул эту должность, чтобы вместе с Петренко заняться международной экспансией ТНТ. Спустя год они вернулись к управлению каналом.

Ранее российский офис компании ECI Media Management подсчитал показатели аудитории всех федеральных каналов за первые 11 месяцев 2021 года и назвал самый популярный. На первое место среди федеральных телевещателей в этом году вновь претендует «Россия 1» (ВГТРК). По итогам января-ноября его рейтинг в аудитории старше четырех лет составил 1,76 процента, доля — 11,52 процента.