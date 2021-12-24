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Власти Украины назвали причину задержки исполнения Минских соглашений

Андрей Ермак объяснил проволочку в исполнении Минских соглашений спорными формулировками
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Кадр: Факти ICTV / YouTube

Власти Украины прояснили позицию по задержке исполнения Минских соглашений. По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, проволочка возникла из-за неточностей и спорных формулировок, из которых состоит документ. Об этом он рассказал изданию «Фокус».

«В документах (Минских соглашениях, заключенных в 2015 году при участии Германии, России, Франции и Украины — прим. "Ленты.ру") есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному», — пожаловался Ермак. При этом он отметил, что нынешние киевские власти не собираются отказываться от взятых на себя обязательств, даже «взятых не нами».

Для прояснения действий по исполнению договоренностей необходима встреча с руководством России, объяснил Ермак свою версию промедления в реализации пунктов соглашения. Главной причиной создавшейся ситуации он назвал отсутствие желания переговоров «с той стороны». При этом Ермак заявил, что поддерживает контакты с правительством России, в частности общался с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

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Минские соглашения подразумевают несколько шагов по деэскалации конфликта на Донбассе. Киеву поручено принять закон об особом статусе территорий Донецка и Луганска, закрепив соответствующие положения в Конституции страны. Кроме того, руководство Украины согласилось на амнистию для граждан, выступивших против украинской власти с оружием в руках. Россия же должна обеспечить контроль вооруженных сил Украины над границей между самопровозглашенными республиками Донбасса и Ростовской областью. Однако как порядок этих действий, так и их смысл в Киеве и Москве несколько раз подвергались противоположным оценкам.

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз заявлял о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле не видят необходимости в этом диалоге, подчеркивая, что Москва не является стороной конфликта. Кроме того, после переговоров Путина и президента США Джо Байдена появилась информация, что на Киев в интересах России может надавить Белый дом.

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Дмитрий Настасьев
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