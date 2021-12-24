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Ведущий «Модного приговора» перечислил главные тренды 2022 года

Историк моды Александр Васильев порекомендовал обновить гардероб базовыми вещами
Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: @alexandre_vassiliev

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев перечислил главные тренды 2022 года на встрече с поклонниками в московском мультибрендовом магазине ХЦ «Лейпциг». Его советы приводит портал Starhit.

В первую очередь эксперт порекомендовал обновить гардероб базовыми вещами, так как их, по его мнению, легко сочетать между собой. Актуальной одеждой он назвал водолазки черного, бордового, темно-зеленого, синего, белого или кремового цветов, а также различные брюки, джинсы, пуловеры, кардиганы и жакеты.

Самыми модными оттенками в нынешнем сезоне, по словам историка моды, станут «водные» цвета — от голубого до зеленого. Помимо этого, трендовыми станут бордовый, розовый, оранжевый и разные оттенки горчичного. При этом черный и белый цвета являются базовыми и будут уместны на любом мероприятии. Эксперт отметил, что в моду также вошел тигровый принт.

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Кроме того, Васильев заявил, что при выборе верхней одежды лучше отдавать предпочтение пальто, пуховикам и шубам как из натурального, так и из искусственного меха. «Двубортные пальто я рекомендую тем, кто постройнее, а однобортные подойдут большинству. Пуховики всегда в моде, как короткие, так и длинные», — подчеркнул он.

Мужчинам, в свою очередь, телеведущий посоветовал обратить внимание на офисную одежду и сочетать ее с элементами спортивного стиля, например, кроссовками или очками. Он добавил, что одним из трендов 2022 году станут твидовые кепки в стиле Шерлока Холмса.

В заключение историк моды отметил, что женщины стали реже носить юбки, платья и корсеты, выбирая в качестве наряда элементы традиционно мужского гардероба. Например, они чаще приобретают брюки, обувь без каблука, пуловеры и головные уборы. Актуальными у них также стали короткие стрижки.

В декабре 2020 года ведущий «Модного приговора» Александр Васильев назвал ненавистную для всех мужчин женскую одежду. Историк моды раскритиковал образ героини, которая появилась на подиуме в коричневых брюках в мелкую клетку и синем пиджаке с блестящими пуговицами. По мнению Васильева, такой наряд отпугивает мужчин.

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Майя Пономаренко
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