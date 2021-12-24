Горбачев объяснил расширение НАТО фразой «им ударило в голову высокомерие»

Последний президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в высокомерии из-за расширения НАТО после распада Советского Союза. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

«А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю», — сказал он, добавив, что российское руководство в первое время отвечало на это очень вяло, а затем начало «валить вину» на него.

Ранее о том, что Североатлантический альянс «надул» Москву, заявил действующий глава российского государства Владимир Путин. «"Ни одного дюйма на восток" — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии сейчас, в Польше появляются соответствующие [ракетные] системы», — рассказал президент.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.