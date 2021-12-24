Студентов российского вуза на практике научат виноделию
На базе Кубанского аграрного университета (КубГАУ) открыли лабораторию микровиноделия, при помощи которой студентов на практике будут учить виноделию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края в четверг.
«аборатория заработала в учебном центре инновационных технологий факультета плодоовощеводства и виноградарства Кубанского государственного аграрного университета. С ее работой ознакомился вице-губернатор региона Андрей Коробка», — приводит агентство сообщение администрации.
Там отметили, что виноделие является драйвером экономики края, поэтому регион нуждается в хороших квалифицированных кадрах. Благодаря лаборатории студенты смогут научиться всему — начиная с заготовки саженцев и заканчивая уборкой урожая и его переработкой.
Ранее сухое красное вино «Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье» (Краснодарский край) назвали лучшим в рейтинге Forbes. В итоговый список попали 100 российских вин, но не более пяти образцов от одного производителя.