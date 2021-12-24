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Студентов российского вуза на практике научат виноделию

На Кубани студентов КубГАУ на практике научат виноделию в специальной лаборатории

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На базе Кубанского аграрного университета (КубГАУ) открыли лабораторию микровиноделия, при помощи которой студентов на практике будут учить виноделию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края в четверг.

«аборатория заработала в учебном центре инновационных технологий факультета плодоовощеводства и виноградарства Кубанского государственного аграрного университета. С ее работой ознакомился вице-губернатор региона Андрей Коробка», — приводит агентство сообщение администрации.

Там отметили, что виноделие является драйвером экономики края, поэтому регион нуждается в хороших квалифицированных кадрах. Благодаря лаборатории студенты смогут научиться всему — начиная с заготовки саженцев и заканчивая уборкой урожая и его переработкой.

Ранее сухое красное вино «Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье» (Краснодарский край) назвали лучшим в рейтинге Forbes. В итоговый список попали 100 российских вин, но не более пяти образцов от одного производителя.

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