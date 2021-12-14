Названо лучшее российское вино

Сухое красное вино «Sikory. Пино нуар. "Семейный резерв". Семигорье» (Краснодарский край) названо лучшим в рейтинге Forbes. В итоговый список попали 100 российских вин, но не более пяти образцов от одного производителя.

На втором месте оказалось крымское сухое красное вино «Эссе» производителя «Сатера». Далее идет крымское сухое красное вино «Винный клуб Бельбек» (винодельня «Бельбек»). В пятерку также попало Абрау-Дюрсо (Victor Dravigny, брют розовый) и «Высокий Берег» (Мерло, выдержанное сухое красное).

Вина оценивал экспертный совет из числа квалифицированных и признанных специалистов. Были сформированы дегустационные комиссии для отборочных и финальной дегустаций, которые проводились «вслепую».

Лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии, стало выдержанное экстра-брют белое «Аристов. Кюве Александр Блан де Нуар» (место происхождения — «Южный берег Тамани»). Исследование ранее провело Роскачество.

Лучшим вином, произведенным по методу Шарма (более технологичный и современный акратофорный способ), названо полусухое белое «AV. АВ молодое». Российское шампанское «Новый Свет» стало лучшим среди белых брютов, изготовленных по классической технологии.