Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России на губернаторской елке детей развлекали полицейские в кожаных трусах

На губернаторской елке во Владивостоке к детям вышли Дед Мороз, Баба Яга и полиция

Во Владивостоке на губернаторской елке к детям вышли Дед Мороз, Баба Яга и женщины-полицейские. Последние были в кожаных трусах и с жезлами. Об этом сообщает «Подъем».

Представление устроил гастролирующий Цирк Филатовых. Дрессировщик Александр Филатов объяснил, что этот новогодний номер они показывают уже не первый раз.

«Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но в этом нет ничего, никаких откровенных сцен. Это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает», — сказал Филатов.

По словам дрессировщика, у них есть главный персонаж в постановке — полицейский, который помогает ловить Бабу Ягу. Женщины в кожаных трусах — отряд полицейских, который выезжает ему на помощь.

Кроме того, Филатов сказал, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко также посетил елку, однако до этого номера он не досидел.

Ранее в одном из детских садов Перми на празднике в честь Масленицы детям включили песню группы «Балаган лимитед» про водку, пиво и вино.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей
Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военного
Россиянам предложили совершить смертельно опасное восхождение за один день
В МИД не увидели готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России
Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой
15-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
На Украине на памятнике Бандере нарисовали свастику
Минпромторг предсказал дефицит автомобилей в 2022 году
Россиянка изменила мужу и обвинила любовника в изнасиловании
В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины
Во Франции раскрыли цель Путина в многополярном мире
Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter