В России на губернаторской елке детей развлекали полицейские в кожаных трусах

Во Владивостоке на губернаторской елке к детям вышли Дед Мороз, Баба Яга и женщины-полицейские. Последние были в кожаных трусах и с жезлами. Об этом сообщает «Подъем».

Представление устроил гастролирующий Цирк Филатовых. Дрессировщик Александр Филатов объяснил, что этот новогодний номер они показывают уже не первый раз.

«Просто какой-то одной бабушке что-то не понравилось, она написала. Но в этом нет ничего, никаких откровенных сцен. Это обычный танец. Когда девушки выходят в перьях в балете, никого же это не трогает», — сказал Филатов.

По словам дрессировщика, у них есть главный персонаж в постановке — полицейский, который помогает ловить Бабу Ягу. Женщины в кожаных трусах — отряд полицейских, который выезжает ему на помощь.

Кроме того, Филатов сказал, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко также посетил елку, однако до этого номера он не досидел.

Ранее в одном из детских садов Перми на празднике в честь Масленицы детям включили песню группы «Балаган лимитед» про водку, пиво и вино.