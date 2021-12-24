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Зеленский обсудил с американскими конгрессменами «Северный поток-2»

Президент Украины Зеленский в беседе с Конгрессом США выступил против «Северного потока-2»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с членами Конгресса США обсудил «Северный поток-2» и ситуацию на российско-украинской границе. Об этом говорится в заявлении сенатора-республиканца от штата Огайо Роба Портмана, которое цитирует ТАСС.

По словам конгрессмена, украинский лидер выступил решительно против запуска газопровода, а также выразил признательность Вашингтону за военную помощь.

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«Сегодня у нас была возможность напрямую услышать от президента Зеленского о продолжающемся наращивании российских войск вдоль украинско-российской границы и выразить нашу твердую солидарность с народом и демократически избранным правительством Украины», — добавил Портман.

Сенатор указал, что США должны увеличивать количество оборонительного оружия поражающего действия, которое они направляют Киеву. Он отметил, что велось обсуждение прекращения огня в Донбассе при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и возможность установления дипломатического диалога по безопасности на Украине.

По словам конгрессмена, Зеленский подчеркнул, что любые переговоры о будущем страны должны проходить в присутствии ее представителей. Портман пообещал продолжить призывы к администрации президента США Джо Байдена о введении санкций против «Северного потока-2».

Ранее стало известно, что Украина разработала план дальнейших юридических шагов с целью помешать запуску «Северного потока-2». Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Он сказал, что Киев прилагает максимум усилий в противостоянии запуску газопровода. Витренко уверен, что в том числе и действия украинской стороны помогли отстрочить достройку трубопровода более чем на год.

Марина Совина
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