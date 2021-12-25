Девушка простила облившего ее кислотой мужчину и вышла за него замуж

В Турции 20-летняя девушка простила мужчину, который два года назад облил ее кислотой, и вышла за него замуж. В результате нападения Берфин Озек чуть не лишилась зрения, передает Daily Mail.

23-летний Казим Озан Селтик облил возлюбленную кислотой после их расставания в 2019 году. Незадолго до нападения молодой человек сказал девушке, что раз он не может заполучить ее, никто не сможет. Озек выжила и заявила на злоумышленника в полицию. Тогда Селтика арестовали, после чего он стал писать ей и умолять о прощении. Пострадавшая даже в какой-то момент отозвала заявление, аргументировав это тем, что они любят друг друга, и ей неловко из-за его заточения в четырех стенах.

Несмотря на попытки избавить мужчину от уголовной ответственности, Селтик был приговорен к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. Однако изменения в законе вкупе с коронавирусными нововведениями позволили молодому человеку досрочно выйти из тюрьмы под испытательный срок.

После освобождения Селтик сделал Озек предложение, и та согласилась. Семья пострадавшей от рук мужчины девушки призналась, что не поддерживает их брак. «Она вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее много лет, но теперь все это оказалось напрасным», — заявил ее отец.

Ранее сообщалось, что в Северной Нигерии 20-летняя девушка вышла замуж за многоженца старше нее на 70 лет. За последние шесть лет мужчина женился не менее чем на четырех молодых женщинах. Источники, близкие к семье, сообщили, что эмир недавно развелся со всеми женами, чтобы выбрать новых. По их данным, план Умара заключался в том, что он хотел жениться как минимум на трех девушках за один раз.