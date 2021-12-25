Россиянам назвали лучший бензин для заправки зимой

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил россиянам, что сильные морозы оказывают дополнительную нагрузку на автомобиль, наиболее сильную — при старте двигателя. В связи с этим зимой нужно подбирать топливо с минимальным октановым числом, подчеркнул эксперт в интервью агентству «Прайм».

«Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому — в этом случае детонация двигателю не грозит», — посоветовал водителям Рязанов.

Эксперт назвал бензин марки АИ-92 лучшим для заправки зимой, поскольку в нем содержится меньшее число присадок на основе спиртов и эфиров. Поэтому он «быстрее загорается, что обеспечивает более стабильную работу силового агрегата».

Кроме того, бензин АИ-92 обладает меньшей стоимостью, чем АИ-95. Первый стоит 46,88 рублей за литр, а второй — 50,73 рубля за литр.

Ранее автомобилистов предупредили об обмане с недоливом топлива на АЗС. Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что почти каждая пятая заправка в России крадет бензин у своих клиентов.