Автомобилистов предупредили об обмане с недоливом топлива на АЗС

Гендиректор салонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал агентству «Прайм», как АЗС обманывают автомобилистов, недоливая им оплаченное количество бензина. По словам эксперта, почти каждая пятая заправка в России, как мелкая, так и сетевая, крадет топливо у своих клиентов.

По словам Мигаля, кража происходит в то время, когда человек оплачивает заправку автомобиля — сотрудник нажимает на клапан раньше времени, а когда машина уезжает, он сливает оставшееся топливо. Он предупредил, что для обнаружения обмана потребуются специальные приборы, к которым не относятся ни бензобак, ни датчик транспортного средства. «Выявить недолив можно только в том случае, если бензин наливается в канистру, а оплата происходит не на определенную сумму, а по литражу», — пояснил специалист.

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В случае, если владелец автомобиля смог выявить, что ему недолили оплаченное количества топлива, стоит обратиться с этим вопросом к руководству АЗС. Обычно данный спор решается в пользу клиента, подчеркнул эксперт. Однако, как отметил Мигаль, штраф за недолив топлива на заправке составляет около 100 тысяч рублей, а прибыль от каждых недолитых 300 миллилитров на десять литров равна 150 тысячам рублей, за счет чего, оплата подобных штрафов компенсируется.

Эксперт посоветовал заправлять машину самостоятельно, чтобы избежать обмана. В случае подозрений на недобросовестную работу сотрудников АЗС необходимо обратиться в Роспотребнадзор, Роскачество или Росстандарт, специалисты которых проведут необходимую экспертизу и накажут нарушителей.

Ранее топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов заявил, что независимым российским АЗС, которые занимают 60 процентов рынка, угрожают массовые банкротства из-за слишком низких розничных цен на бензин. По его словам, последние восемь месяцев его компания получает 1,5 рубля убытка с каждого проданного литра бензина. Такая ситуация сложилась из-за того, что в рознице цены выросли на 3-6 процентов, а в опте — на 20-30 процентов.