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На корабле ВМС США произошла вспышка COVID-19

Корабль прибрежной зоны ВМС США «Милуоки» прервал поход из-за вспышки COVID-19 на борту

Фото: Ensign Caleb White / Reuters

Корабль прибрежной зоны ВМС США «Милуоки» прервал поход из-за произошедшей вспышки коронавируса среди экипажа на борту. Об этом сообщил американский 4-й флот, передаетРИА Новости.

«"USS "Милуоки" (LCS 5) литоральный боевой корабль типа Freedom, остается в порту, поскольку у ряда моряков анализы на COVID-19 дали положительный результат», — сообщили во флоте.

Там добавили, что весь экипаж был привит, и не стали уточнять количество заболевших. У некоторых из них наблюдаются легкие симптомы.

Ранее газета Politico сообщила, что власти США готовятся к новым вспышкам коронавируса из-за обнаружения нового омикрон-штамма и разрабатывают планы на этот случай. Кроме того, обсуждались сроки закрытия въезда из южной части Африки, вопросы возврата на родину граждан США и необходимость менять рекомендации в сфере здравоохранения.

Марина Совина
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