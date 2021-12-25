Полицейские убили подростка в примерочной магазина и безоружного мужчину

В Лос-Анджелесе полицейские открыли огонь по преступнику в магазине одежды, из-за чего жертвами стали два человека, в том числе 14-летняя девочка, находившаяся в это время в примерочной, сообщает BBC News.

В полицию поступило сообщение о выстрелах в бутике. Офицеры прибыли на место происшествия, чтобы найти нападавшего, а после того, как обнаружили его, открыли по нему огонь. Мужчина скончался почти мгновенно, однако огнестрельного оружия рядом с ним не нашлось. Рядом с его телом нашли лишь тяжелый велосипедный замок.

Осмотревшись, правоохранители обнаружили дыру в соседней стене раздевалки позади подозреваемого. Внутри примерочной находилась убитая 14-летняя девочка, которая примеряла новый наряд на в вечеринку по случаю своего дня рождения. В подростка попала шальная пуля, выпущенная из пистолета одного из полицейских. Также местные СМИ сообщают, что из магазина увезли труп женщины с окровавленным лицом, которая, по всей видимости, является одной из жертв нападения.

Начальник полиции штата пообещал провести тщательное расследование ЧП, обнародовав видео произошедшего с камер наблюдения. Закон штата требует, чтобы все случаи стрельбы полицейских по невооруженным гражданам со смертельным исходом расследовались Министерством юстиции штата.

Ранее стало известно, что молодой пакистанский политик Мохаммед Закрия Хан был случайно застрелен во время праздника в его честь. Он был убит пулей, выпущенной в воздух сторонниками в честь его избрания.