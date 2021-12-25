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На Украине рассказали о попытке Зеленского созвониться с Путиным

Глава офиса президента Украины Ермак: Зеленский готов созвониться с лидером РФ Путиным

Фото: Pixabay

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский готов созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью изданию «Фокус».

По его словам, Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. «Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», — сказал глава офиса лидера страны.

Ермак подчеркнул, что, как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится. Он отметил, что Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако конкретной даты, когда это может произойти, пока нет. «Президент много раз говорил, что готов к такой встрече. Когда и где она состоится, вопрос пока открыт», — заключил он.

Ранее Зеленский назвал условие для прямого звонка Путину. российскому коллеге Владимиру Путину. Глава государства заявил, что свяжется с российским лидером напрямую, если администрации в Киеве и Москве не смогут договориться по проблемным вопросам. Он подчеркнул, что Украина готова к прямому диалогу тет-а-тет в любом формате и надеется на взаимную готовность от России. По его словам, администрации обсуждают повестку встречи глав государств.

Марина Совина
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