Оставившим ребенка дома одного россиянам напомнили о наказании

Президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин напомнил россиянам в беседе с РИА Новости, что законы не запрещают оставлять ребенка одного в квартире, однако в случае, если он получит травму, родителям грозит уголовная ответственность и лишение родительских прав.

Юрист напомнил, что до 14 лет ребенок считается малолетним, поэтому в случае травмы или ситуации, которая угрожает его жизни и здоровью, родителей могут привлечь к уголовной ответственности за оставление в опасности. Максимальное наказание по такой статье УК РФ подразумевает лишение свободы сроком до одного года.

Кроме того, существует риск того, что органы опеки поставят вопрос о лишении родительских прав. При этом на практике в правоохранительные органы или органы опеки обычно обращаются сотрудники медицинских учреждений, в которые поступает пострадавший ребенок.

В случае, если ребенок получит травмы, не совместимые с жизнью, родителям грозит наказание за причинение смерти по неосторожности с лишением свободы сроком до двух лет.

5 декабря при пожаре в частном доме в Ростовской области погибли трое детей. В момент возгорания несовершеннолетние находились дома одни. О том, где были в момент возгорания родители детей, не сообщается.