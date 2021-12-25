США решили передать Украине разведданные при «вторжении» России

Пентагон работает над планом, чтобы передать Украине разведданные, которые помогут ей быстрее отреагировать на возможное «вторжение» России. О таком решении сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

Как сообщают источники газеты NYT, разведданные будут включать в себя изображения о передвижении российских войск возле границ Украины. Эта информация поможет украинским военным предотвратить атаку, если она будет передана вовремя.

При этом представители администрации США указали на возможную опасность такого шага. Так, по их мнению, Киев может использовать эти данные для нанесения удара первым.

Такой сценарий, по мнению официальных лиц, российский президент Владимир Путин пытается «продать российской общественности». Кроме этого, по данным источников, Пентагон, Госдепартамент и Белый дом рассматривают вопрос предоставления Украине вертолетов и другой военной техники, которая предназначалась военным в Афганистане.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Janes сообщило, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику. В компании ссылаются на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.