В США вновь заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, которая специализируется на обороне и разведке.

В компании ссылаются на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Кроме того, на снимках были запечатлены военные — в небольшом количестве. Однако в компании считают, что Россия при необходимости сможет оперативно направить в регион подкрепление.

«Подготовка к вторжению»

В конце октября агентство Associated Press и издание The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщили, что Россия якобы готовится вторгнуться на территорию Украины в первые недели 2022 года. В качестве доказательств были представлены фото, сделанные с аэроснимков: на них видны перемещения российских войск в пределах границ страны. Журналисты даже составили карту предполагаемого наступления по нескольким фронтам.

122 000 российских военных сейчас находятся на границе с Украиной по версии СНБО Украины

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что в начале 2022 года Москва планирует вторгнуться на украинскую территорию и уже перебросила для этого на границу 92 тысячи военнослужащих. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины оценивает численность российских военнослужащих на украинской границе в 122 тысячи человек.

В конце декабря Пентагон вновь заявил о военном присутствии России у границы с Украиной. Официальный представитель американского оборонного ведомства заявил, что США продолжают выражать обеспокоенность, и добавил, что американская авиация «продолжит совершать полеты над Черным морем и проводить операции там, где международный закон позволяет это делать».

Президент США Джо Байден и вовсе заявил, что у его администрации есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить вторжение России на Украину. По информации телеканала CNN, он поручил своей команде использовать все возможные инструменты для предотвращения возможной атаки.

Требования и угрозы

В частности, американский лидер заявил, что в случае, если Россия все-таки вторгнется на Украину, власти США могут разместить дополнительные войска на восточноевропейском фланге НАТО: в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии.

Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России Джо Байден президент США

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 декабря в своей статье написал, что Киев и страны Запада разрабатывают всеобъемлющий план «сдерживания» Москвы, разработка которого началась после того, как президент России Владимир Путин выдвинул «суровый ультиматум», потребовав от НАТО гарантий, исключающих расширение альянса на восток.

При этом в США вновь и вновь заявляют о «жестких и ранее не виданных» санкциях против России в случае вторжения на Украину. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подчеркнула, что новые ограничения повлекут за собой серьезные издержки для Москвы в экономической и финансовой сфере. Она отметила, что Вашингтон готов действовать немедленно в координации с европейскими союзниками.

Реакция России

В Кремле эти обвинения неоднократно отвергали. В частности, российский посол Анатолий Антонов заявил, что обвинения России в «агрессивных планах в отношении соседнего государства» со стороны США — безосновательная пропаганда Вашингтона.

Ежедневные предупреждения госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более, чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность. Мы никому не угрожаем Анатолий Антонов посол России в США

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении, при этом у Москвы «отсутствуют намерения по вторжению на территорию Украины».