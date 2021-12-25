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Очевидцы рассказали о бездействии работников при пожаре в «Ленте» в Томске

Очевидцы пожара в гипермаркете «Лента» в Томске обвинили сотрудников в бездействии

Фото: МЧС РФ

Очевидцы пожара в гипермаркете «Лента» в Томске рассказали о бездействии работников отдела пиротехники и о том, как им самим пришлось тушить возгорания. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал RT.

Участники тушения пожара рассказали, что сотрудники не пытались тушить огонь, объясняя это тем, что вызов пожарных принят и они уже в пути. В момент, когда понадобился ключ от шкафа с пожарными рукавами, сотрудник отдела не смог оперативно его найти.

Ранее сообщалось, что в Томске загорелся гипермаркет «Лента». Отмечается, что возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящий момент огонь полностью ликвидирован. «В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала», — сообщили в региональном главке МЧС.

Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых.

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Леонид Микуляк
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