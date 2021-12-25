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В Томске загорелся второй за неделю гипермаркет «Лента»

В Томске из загоревшегося гипермаркета «Лента» эвакуированы около 650 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области / РИА Новости

В Томске второй раз за неделю загорелся гипермаркет «Лента». На этот раз огонь возник в магазине на улице Пушкина. В региональном главке МЧС отметили, что из здания были эвакуированы около 650 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что возгорание произошло в отделе по продаже пиротехнических изделий. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящий момент огонь полностью ликвидирован. «В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала», — сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Томской области также добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Это уже второй пожар на этой неделе в гипермаркетах сети в Томске. 21 декабря произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. На записи из помещения магазина видно, что мужчина разбрызгал легковоспламеняющуюся жидкость в отделе с фейерверками, устроил поджог и ушел домой. Позднее он признался в содеянном матери, вскоре его задержали по месту жительства. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета.

Персонал и посетителей магазина удалось эвакуировать, пострадавших не было. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). Подозреваемого арестовали на два месяца.

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Дарья Кучерявых
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