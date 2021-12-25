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Мужчина пришел с цветами к бывшей жене и поджег автомобиль ее сожителя

В Киеве мужчина с цветами поджег автомобиль сожителя его бывшей жены

Фото: Pixabay

В Киеве полицейские задержали мужчину, который шел вручить цветы своей бывшей жене, но вместо этого совершил поджог автомобиля ее сожителя, сообщается в Facbebook киевской полиции.

В правоохранительные органы поступил звонок от местного жителя, который уверял, что неизвестный поджег его машину, стоящую во дворе, и убежал. По его словам, он спустился, подошел к транспортному средству и увидел букет цветов на капоте, а под автомобилем находилась дымящаяся канистра. Он быстро отогнал машину на безопасное расстояние и потушил пламя.

На месте происшествия обнаружили остатки пластиковой канистры и зажигалку. Нарушителя удалось установить и задержать в течение часа — им оказался 31-летний бывший муж сожительницы заявителя, который хотел сжечь иномарку из-за ревности. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в Москве сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД по району Южное Медведково задержали 48-летнего приезжего мужчину, устроившего поджог у столичного бара. На допросе задержанный признался, что поссорился с охраной заведения, после чего его вывели из помещения. Тогда мужчина купил в ближайшем магазине горючую жидкость, вновь пришел к бару и облил людей из обиды.

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Марина Совина
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