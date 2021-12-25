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В столице Турции замерз фонтан

Круглогодично работающий фонтан замерз в парке Кугулу в центре Анкары

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

В центре Анкары из-за низкой температуры воздуха замерз круглогодично работающий фонтан в парке Кугулу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в последние дни температура в столице Турции опускается до минус 8 градусов ночью. Работники помогают живущим в парке лебедям и уткам, делая проруби и подкармливая их.

В мае 2018 года из-за ночных морозов замерзли и покрылись снегом городские фонтаны в российском Томске. Причиной стал циклон, который принес сильный снег и холодный ветер. Ночью температура опускалась ниже нуля.

Марина Совина
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