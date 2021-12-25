В Молдавии оценили подписание протокола с «Газпромом»

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица оценила подписание протокола с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TV 8.

Как заявила Гаврилица, у вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с российской компанией. «Правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — отметила премьер страны.

При этом она подчеркнула, что это не делает договор недействительным, власти в своих решениях ориентируются на подписанный в Санкт-Петербурге документ. «Для такого типа документов – протокола переговоров – нет регламента, это не правительственное соглашение, поэтому и не было предоставлено специальных полномочий», — пояснила она, добавив, что никаких нарушений процедуры в переговорах с «Газпромом» не было.

14 декабря «Молдовагаз» попросила небытовых потребителей рассмотреть возможность предоплаты за газ, полученный в первой половине декабря, чтобы не допустить новой задолженности перед «Газпромом». Тогда же компания полностью рассчиталась с «Газпромом» за топливо, полученное в ноябре.