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В жилом доме в России взорвался газовый баллон

МЧС: в Дзержинске в жилом доме взорвался газовый баллон, пострадал один человек

Фото: МЧС РФ

В шестиквартирном жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняют в МЧС, пострадал один человек. При взрыве обрушилась боковая несущая стена и внутренние перегородки. В ведомстве отметили, что общая площадь обрушения составила 18 квадратных метров.

Ранее десять человек пострадали при взрыве газового баллона на станции техобслуживания в Сургуте. В результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров.

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Варвара Кошечкина
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