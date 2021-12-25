В жилом доме в России взорвался газовый баллон

В шестиквартирном жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняют в МЧС, пострадал один человек. При взрыве обрушилась боковая несущая стена и внутренние перегородки. В ведомстве отметили, что общая площадь обрушения составила 18 квадратных метров.

Ранее десять человек пострадали при взрыве газового баллона на станции техобслуживания в Сургуте. В результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров.