Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Газовый баллон взорвался на станции техобслуживания в российском городе

Десять человек пострадали при взрыве газового баллона на станции техобслуживания в Сургуте

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Десять человек пострадали при взрыве газового баллона на станции техобслуживания в Сургуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице 30 лет Победы. Собеседник агентства отметил, что в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров.

О состоянии пострадавших рабочих пока не сообщается. По факту ЧП организована проверка.

Ранее на Ставрополье произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием. Высота пламени на горящем газопроводе в российском регионе составила 1,5 метра.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
«Спартак» уволил главного тренера
Часть россиян получит доступ к эксклюзивным видео
Индиец заворожил смертельно ядовитую кобру танцем и попал на видео
Сантехник попытался изнасиловать москвичку в ее квартире
В России оценили противолодочный комплекс «Ответ»
Захарова оценила идею Зеленского о референдуме
Отцу бывшего главы ФБК запросили три года заключения за аферу и подлог
Захарова прокомментировала решение Швейцарии о выдаче бизнесмена Клюшина США
Популярный блогер признался в проблемах с влиятельными родителями жены
Пассажиры выполнили сложный акробатический трюк в самолете и удивили публику
Военный аналитик оценил противостояние России и Франции в Африке
Богатейшая женщина России потеряла три миллиарда долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter