Газовый баллон взорвался на станции техобслуживания в российском городе

Десять человек пострадали при взрыве газового баллона на станции техобслуживания в Сургуте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице 30 лет Победы. Собеседник агентства отметил, что в результате взрыва рухнула крыша здания на площади около 150 квадратных метров.

О состоянии пострадавших рабочих пока не сообщается. По факту ЧП организована проверка.

Ранее на Ставрополье произошел прорыв газовой трубы с факельным возгоранием. Высота пламени на горящем газопроводе в российском регионе составила 1,5 метра.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.