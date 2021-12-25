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Названы увеличивающие риск заразиться COVID-19 привычки

Врач Хухрев: хронический стресс, нехватка сна и курение увеличивают риск заболеть COVID-19

Фото: Pixabay

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что риск заражения любой инфекции увеличивается под рядом факторов, снижающих иммунитет. Он назвал привычки, которые повышают вероятность заразиться коронавирусом, передает радио Sputnik

В первую очередь увеличивают риск заболеть COVID-19 хронический стресс, нехватка сна и курение. Врач объяснил, что организм защищен не только кожей, но и слизистыми оболочками, которые влияют на устойчивость к вирусным заболеваниям.

«Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через нее вирус гораздо быстрее проникает в организм», — объяснил Хухрев.

Кроме того, неправильное пищевое поведение и его последствия, включая изжогу, также увеличивают шанс заразиться коронавирусом. При изжоге и недостаточном количестве воды кислота обжигает слизистые, приводя к сухости и атрофичности. Такой человек значительно чаще болеет вирусными заболеваниями, чем пациент, следящий за питанием и водным режимом.

Отсутствие привычки мыть руки перед едой также увеличивает возможность заболеть COVID-19, поскольку он, как и грипп, передается через грязные руки. Фактором риска также являются сухой воздух и пыль в помещении. По словам медика, дома необходимо регулярно проводить влажную уборку

«Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное белье, шансов на то, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет больше», — заключил терапевт.

Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр Токарев назвал симптом омикрон-штамма коронавируса, который сохраняется долгое время. Это миалгия — боли в мышцах.

Марина Совина
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